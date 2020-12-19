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حمدوك يبحث مع رئيس جيبوتي العلاقات الثنائية وقضايا الإقليم

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حمدوك يبحث مع رئيس جيبوتي العلاقات الثنائية وقضايا الإقليم حمدوك يبحث مع رئيس جيبوتي العلاقات الثنائية وقضايا الإقليم

مصراوي Masrawy

10:30 م السبت 19 ديسمبر 2020

الخرطوم - (د ب أ)

بحث رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، خلال لقاء مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، اليوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

كما ناقش الجانبان قضايا الإقليم وسبل مجابهة التحديات التي تواجهه.

ووصل رئيس الوزراء السوداني إلى جيبوتي ليترأس القمة الاستثنائية لمنظمة الإيقاد التي ستنعقد يوم غدٍ الأحد.

ويترأس السودان الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد.

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