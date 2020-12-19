أخبار عاجلة

"المنشرحة".. طريق الإبل التي تفشل في الوصول لمرحلة التحكيم النهائي -
هطول أمطار خفيفة على ينبع.. ومتوسطة إلى غزيرة بمراكز شمال وشرق المحافظة -
إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين -
بسبب كورونا.. بدء الإغلاق العام الثالث في النمسا حتى 17 يناير المقبل -
"لحظة مؤثرة".. قبرص تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا -
"ماتت أثناء الكشف".. وفاة ممرضة داخل عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم -
الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 -
الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث -
لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟ -
العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بقضايا السلطة والمال والفساد

Print
الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بقضايا السلطة والمال والفساد الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بقضايا السلطة والمال والفساد

مصراوي Masrawy

10:29 م السبت 19 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا هي السلطة والمال والفساد.

وأضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021: "نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وأوضح الكاظمي: "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل، إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".

وتابع الكاظمي قائلا: " تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية" .

ومضى الكاظمي قائلا: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك وليس مسموحا أن يتردد أحد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية".

ومن المنتظر أن تعقد العراقية غدا الأحد جلسة ثانية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل.

وصرح وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي مساء اليوم بأن الحكومة العراقية سترسل مشروع الموازنة فور الانتهاء من مناقشته إلى البرلمان العراقي لمناقشتها بشكل مفصل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

شبكة عيون الإخبارية