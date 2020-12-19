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​عقب ورود خطابات المحاكم.. المحامين: نعلن اليوم أماكن الجمعيات العمومية في أربع محافظات

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​عقب ورود خطابات المحاكم.. المحامين: نعلن اليوم أماكن الجمعيات العمومية في أربع محافظات ​عقب ورود خطابات المحاكم.. المحامين: نعلن اليوم أماكن الجمعيات العمومية في أربع محافظات

مصراوي Masrawy

10:18 م السبت 19 ديسمبر 2020

(مصراوي):

صرح رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين مجدي سخي، بأن اللجنة ورد إليها صباح اليوم السبت، خطابان من رئيسي محكمتي شمال وجنوب أسيوط، موجهين إلى نقابتي أسيوط الفرعيتين، يفيدان بأنه غير متاح عقد أي جمعيات عمومية سواء عادية أو غير عادية داخل مقر المحكمة وجزئياتها نفاذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح سخي، أن اللجنة تعكف على إيجاد بدائل لمقار تلك المحاكم، وستعلن مساء اليوم مقار إبداء الرأي للجمعيات العمومية لكل من القليوبية، الدقهلية، أسيوط، والشرقية، والمقرر عقدها غدًا الأحد، وفقا لما هو معلن في وقت سابق.

وفي سياق متصل، قال سخي، إن اللجنة تعكف في الوقت الحالي على متابعة علية إبداء الرأي في المقار المخصصة لذلك، للجمعية العمومية لكل من القاهرة والجيزة، للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية جديدة تضم دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.

يشار إلى أن رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية خاطب النقابة الفرعية وأبلغها بعدم استعداد مقار المحكمة وجزئياتها لاستقبال أي جمعيات عمومية لذات السبب الذي أوضحه رئيسي محكمتي شمال وجنوب أسيوط.

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