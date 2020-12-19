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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

استنكر النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محاولة تدخل بعض القوى الخارجية في الشئون المصرية، مؤكدًا أن مصر بلد مستقلة ذات سيادة تعرف جيدًا كيفية إدارة شئونها ولا تقبل تدخلًا من الخارج.

وغرّد أبو هشيمة في حسابه عبر موقع "تويتر": "نقول للاتحاد الأوروبي: الشعب المصري يعلم جيدًا ماذا يريد. دائمًا تدخل الغرب في شئوننا يجلب علينا الكثير من الخسائر أكثر من الربح. مصر بلد مستقلة ذات سيادة ولا تقبل أبدًا أي تدخلات أو نقد من الخارج".

يأتي ذلك ردًا على بيان البرلمان الأوروبي، أمس الجمعة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر.​