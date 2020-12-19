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البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة

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البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة
يتضمنان مجمعَيْن تعليميَّيْن للبنين بـ"مخطط 7" وآخر للبنات في "6"

البدء في إنشاء أعمال مشروعَيْ مدارس البنين والبنات بمخططات ولي العهد بمكة

رصدت عدسة "سبق" اليوم أعمال الحفر في مشروعَيْ المجمعَيْن التعلميَّيْن بمخططات ولي العهد "8 ، 7 ، 6 ، 5" جنوبي مكة المكرمة.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروعَيْن بشكل فعلي أعمال الإنشاء المحددة بـ 18 شهرًا لكل مشروع، وهما: مجمع تعليمي للبنين بمخطط 7، وآخر للبنات في مخطط 6.

واستبشر الأهالي بانتهاء أزمة المدارس في مخططات جنوب مكة المكرمة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة على اهتمامها وإنشاء المدارس في المخططات التي كانت تفتقر منذ نشأتها للمدارس على الرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها يومًا بعد آخر.وزارة التعليم مخطط ولي العهد مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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