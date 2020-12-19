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المغرب تسجِّل 2833 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

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المغرب تسجِّل 2833 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة المغرب تسجِّل 2833 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة
410 حالات مصابة في الجزائر

المغرب تسجِّل 2833 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 94781 حالة.

وأفاد جمال فورار، المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة ، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي بتسجيل 12 وفاة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2659 حالة.

في المقابل، تماثل للشفاء 382 مريضًا؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي من هذا الفيروس إلى 62869 حالة.

من ناحية أخرى، سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2833 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 415 ألفًا و226 حالة إصابة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 55 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 6909 حالات وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 375 ألفًا و623 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 32 ألفًا و694 حالة.

المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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