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هل يكون "سامي النجعي" لاعب "النصر" صفقة "الهلال" المدوية القادمة؟

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هل يكون "سامي النجعي" لاعب "النصر" صفقة "الهلال" المدوية القادمة؟ هل يكون "سامي النجعي" لاعب "النصر" صفقة "الهلال" المدوية القادمة؟

هل يكون

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر إن الإدارة تستعد لتقديم عرضها لتجديد التعاقد مع اللاعب سامي النجعي موهبة الفريق الحالية.

وبحسب تلك المصادر فإن رغبة اللاعب هي البقاء مع فريقه الحالي، وسيتم ترضية اللاعب بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأخبار تفيد برغبة نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب، واستعدادها لتقديم عرض لضمه عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في العاشر من يناير المقبل؛ وسيكون بعدها متاحًا للتعاقد مع أي نادٍ يرغب فيه اللاعب.النصر الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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