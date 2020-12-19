إصابة ثالث نائب برلماني في المنوفية بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أكدت مصادر وثيقة الصلة بالنائب البرلماني صابر عبد القوي، عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل المنزلي واتباعه بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وخضع "عبد القوي" لفحوصات طبية، وأظهرت الأشعة المقطعية إصابته بالفيروس، إذ كان النائب الذي حل في المركز الأول في جولة الإعادة بمركز أشمون، استقبل على مدار الأسبوع المُنقضي، مئات المُهنئين بنجاحه في السباق الانتخابي، وفقًا للصفحة الرسمية للنائب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يجدر الإشارة إلى أن إصابة "عبد القوي"، هي ثالث الإصابات لنواب البرلمان بالمنوفية، فقد أصيب قبل أيام "كريم السادات" النائب البرلماني بدائرة "تلا الشهداء"، فضلاً عن إصابة الدكتورة "شيرين عبد العزيز" النائبة البرلمانية عن القائمة الوطنية.