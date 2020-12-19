أخبار عاجلة

الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 -
الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث -
لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟ -
العراق: 836 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
طلبة المملكة يحققون المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020 -
جامعة شقراء تبدأ غدًا برنامجًا تدريبيًا لتعليم مبادئ اللغة الصينية -
مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة بالحديدة تُواصل تقديم خدماتها العلاجية -
جامع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" يفوز بجائزة العمارة العالمية لعام 2020 -
الكنيسة تعلن رسميا تفاصيل إقامة قداسي الميلاد والغطاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"جمعت بين زوجين".. مفاجأة في واقعة اختفاء "عروس بنها"

Print
"جمعت بين زوجين".. مفاجأة في واقعة اختفاء "عروس بنها" "جمعت بين زوجين".. مفاجأة في واقعة اختفاء "عروس بنها"

مصراوي Masrawy

09:34 م السبت 19 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض اختفاء عروس بعد زواجها بـ14 يوما، إذ تبين زواجها "عرفيا" من شخص آخر من محافظة المنوفية.

وتبين من التحريات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية مع شاب أخر، واتفقا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهب إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية، وعندما أخطر زوجها والدها بماحدث حرر بلاغا بقسم الشرطة، أكد فيه اختفائها في ظروف غامضة.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ "ع.ع"، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته "نجلاء" 18 عاما، متزوجة من " حسن.م.ع"، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى " نجلاء ع.ع"، متزوجة منذ 14 يوما، من " حسن.م.ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى " يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيا" بتهمة الجمع بين زوجين، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

مصر.. وزارة  التعليم تكشف حقيقة قرار الوزير بتعطيل الجامعات والمدارس

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

شبكة عيون الإخبارية