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موريتانيا توزع 12 مليون دولار على السكان الأكثر فقرًا لمواجهة تداعيات كورونا

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موريتانيا توزع 12 مليون دولار على السكان الأكثر فقرًا لمواجهة تداعيات كورونا موريتانيا توزع 12 مليون دولار على السكان الأكثر فقرًا لمواجهة تداعيات كورونا

مصراوي Masrawy

09:32 م السبت 19 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب أ)

قررت الموريتانية اليوم السبت، توزيع أربعة مليارات وسبعمائة مليون أوقية موريتانية (نحو 12 مليون دولار أمريكي) على السكان الأكثر فقرا، أغلبهم في مناطق ريفية، لمواجهة تداعيات وآثار جائحة .

وأعلنت "مندوبية التضامن الوطني ومحاربة الإقصاء" في بيان اليوم السبت، أن شركة (غزة تلكوم) ستتولى إيصال وتوزيع الأموال التي ستستفيد منها 210 آلاف أسرة.

وأضافت المندوبية، التي تتبع الرئاسة الموريتانية، أن كل عائلة مستفيدة ستحصل على 22 ألف و 500 أوقية أي ما يقارب 60 دولارا، حيث سيتكلف إيصالها دولارا ونصف.

واتخذت السلطات الموريتانية منذ أسبوع إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا شملت فرض حظر ليلي للتجوال وإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وإلزام السلكان باحترام قواعد التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات في الأماكن العامة وإلغاء المناسبات الاجتماعية.

وفي سباق متصل، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت تسجيل 9 وفيات و 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و119 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها أجرت اليوم 1639 فحصا بينها 190 فحصا للمتابعة و1449 فحص تشخيص.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 12278 بينها 273 وفاة و 8545 حالة تعافي.

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