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وزير التعليم العالي يشارك في "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية" (صور)

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وزير التعليم العالي يشارك في "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية" (صور) وزير التعليم العالي يشارك في "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية" (صور)

مصراوي Masrawy

09:43 م السبت 19 ديسمبر 2020

تصوير- هاني رجب:

نظمت أكاديمية البحث العلمي، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، اليوم السبت فعاليات الموسم الثالث من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وافتتحه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من رؤساء الجامعات.

و"رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع" مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها في والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وضم السباق 19 فريقًا مصريًا يتنافسون للحصول على الجائزة الكبرى، وهى المبادرة التي دشنها وزير التعليم العالي، في 18 مايو 2017، وأطلقتها الأكاديمية ونظمتها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

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