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إلغاء المؤبد لمتهمين اثنين في قضية "اقتحام قسم شرطة بولاق"

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إلغاء المؤبد لمتهمين اثنين في قضية "اقتحام قسم شرطة بولاق" إلغاء المؤبد لمتهمين اثنين في قضية "اقتحام قسم شرطة بولاق"

مصراوي Masrawy

09:12 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر بحق متهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور".

جاء الحكم بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن أمام المحكمة، مطالبين بإلغاء الحكم الصادر بحقهما، وقبلت المحكمة الطعن شكلًا وفي الموضوع ألغت المؤبد.

كانت محكمة الجنايات الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت حكمها فى بجلسة 23 مايو من عام 2017 فى القضية رقم 19629 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور بمعاقبة عمر أحمد عبد الحافظ عثمان وعمرو أحمد زكى محمد وغيابيا للمتهم طارق عبد الحفيظ عبد اللطيف بالسجن المؤبد لكل منهم عما أسند إليه من اتهامات.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم، اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسكينة العامة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به.

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