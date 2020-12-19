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وزير التعليم العالي يسلم جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية 2020 (صور)

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وزير التعليم العالي يسلم جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية 2020 (صور) وزير التعليم العالي يسلم جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية 2020 (صور)

مصراوي Masrawy

09:24 م السبت 19 ديسمبر 2020

تصوير- هاني رجب:

سلّم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية 2020، للفائزين من العلماء في مجالاتها الثلاثة الطبية والهندسية والذكاء الاصطناعي.

كما سلّم جائزة الرواد لهذا العام والتي فاز بها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.

حضر الحفل، الفريق مهاب مميش والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد من رؤساء الجامعات والنواب والإعلاميين.

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