صور.. هبوط أرضي في شارع حسن الوكيل بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حدوث هبوط أرضي بشارع حسين الوكيل المتفرغ من شارع مايو.

وقال الدكتور "أبو بكر عبد المنعم" رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن غرفة عمليات بالحي تلقت بلاغا بوجود هبوط أرضي، وجرى الانتقال لموقع الحدث واستدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط والتدخل السريع لمعالجة آثار الهبوط.

وأضاف رئيس الحي، أنه بالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج كسر بخط مياه خاص بأحد العقارات، ما أدى إلى عن تفريغ أسفل التربة، وجرى الإصلاح و ردم الهبوط وإعادة الأمور لما كانت عليه.