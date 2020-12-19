"ظروف سيئة".. كشف لغز اختفاء " فتاة شبين القناطر"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، غموض اختفاء فتاة تبلغ من العمر 17عامًا، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من "م.ع"، يفيد بتغيب ابنته رنا البالغة من العمر 17 عامًا، بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب للدرس.

وقالت شقيقتها، إن رناتغيبت منذ الخميس، مشيرة إلى أن شقيقتها ذهبت إلى الدرس ولم تعد إلى المنزل، مشيرة إلى أنه جرى نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يقدم لهم أي شخص مساعدة في الوصول إليها.

وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحي رئيس المباحث والرائد حسام الحسيني معاون المباحث، أن الفتاة تقيم لدى إحدى السيدات بعد عدم تمكنها من العودة للمنزل لمروها بحالة نفسية سيئة لوفاة جدتها وزواج شقيقتها، وأصبحت وحيدة فأصيبت بحالة نفسية سيئة، وركبت القطار ولم تتكمن من العودة.

وجرى تسليم الفتاة لأسرتها، وتعهدوا بحسن رعايتها، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.