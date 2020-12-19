مدير "تعليم تبوك": جاهزون لاختبارات 200 ألف طالب وطالبة بالمنطقة

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شدد على قادة وقائدات المدارس تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات

يؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام غدًا الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1442 في جميع مدارس منطقة تبوك، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى للمدارس الأهلية والعالمية.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير جهودها كافة لضمان انطلاقة مميزة لتلك الفترة من العام، مشددًا على قادة وقائدات المدارس تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بعد.

وأشارت إلى ضرورة تسجيل كل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي نور ومتابعة ذلك مع إدارة الاختبارات والقبول بصفة دائمة. حيث تم تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للميدان من مشرفين تربويين ومشرفات بشكل يومي للمتابعة ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية.

وشدد "العُمري" على جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس التي يعقد فيها الاختبار حضوريًا.

ودعا المدير العام للتعليم لتعاون الأسر في رحلة التعليم عن بُعد لكونها شريكًا رئيسًا في نجاح منظومة التعليم عن بعد وتوفير الأدوات اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة للطالب والطالبة نحو تحقيق النجاح والتفوق.

من جانب آخر، أوضح مدير إدارة الاختبار والقبول خالد أبو حوسة، أن الإدارة قامت بإعداد حقيبة أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 والتي اشتملت على دليل نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام الإصدار الثالث والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب ودليل التعليم الثانوي نظام المقررات الإصدار الأول واستفسارات على لائحة تقويم طالب والقرار الوزاري لتعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية وقياس نواتج التعلم في التعليم عن بعد وآلية تقويم الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الأول 1442 واستخراج النتائج واعتمادها.وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد تبوك تعليم تبوك