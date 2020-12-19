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مصراوي Masrawy

لندن - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم السبت إن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-١٩) ينتشر بسرعة أكبر من المتوقع.

وأضاف جونسون - خلال مؤتمر صحفي - أن هذا الانتشار السريع كان بسبب سلالة جديدة من الفيروس، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه لديه قدرة على الانتشار بنسبة ٧٠% أكثر من السلالة الأصلية للفيروس ويجب على الحكومة التصرف.

وأشار جونسون إلى أنه سيتم فرض قيود جديدة في العاصمة لندن ومناطق جنوب شرق انجلترا وشرق انجلترا، موضحا أنه سيتم إغلاق جميع المحال غير الضرورية وصالات الألعاب الرياضية وغيرها مع ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم ماعدا بعض الاستثناءات.

وأعلن جونسون سيتم التغيير في تخفيف القيود خلال أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في تخفيف القيود كما كان مخططا له.

وقال جونسون إنه يجب على المواطنين في المناطق التي سيتم فرض قيود جديدة بها عدم الالتقاء بعائلات أخرى في أعياد الميلاد، أما في المناطق الأخرى فإنه لن يتم السماح للمواطنين بالالتقاء بعائلتين أخرتين إلا في يوم عيد الميلاد.

وشدد جونسون على أنه عندما يغير الفيروس أسلوبه في الهجوم، يجب أن تغير الدولة أسلوبها في الدفاع.

وأوضح جونسون أن عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفا.

وقال جونسون إن ٣٥٠ ألف شخص حتى الآن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-١٩).