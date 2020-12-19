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"سداد المقدم بالبريد".. غدًا آخر فرصة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي (صور)

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"سداد المقدم بالبريد".. غدًا آخر فرصة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي (صور) "سداد المقدم بالبريد".. غدًا آخر فرصة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي (صور)

مصراوي Masrawy

09:10 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من استقبال سداد مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، غدًا الأحد 20 ديسمبر، ليكون غدًا الفرصة الأخيرة للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، وتبلغ جدية الحجز 12.500 جنيه للوحدة الـ75 مترًا، و15.500 جنيه للوحدة الـ90 مترًا.

الإسكان الاجتماعي يتضمن 100 ألف وحدة بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن آخر موعد لتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين اشتروا كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

ووفقًا لآخر إحصائية من صندوق الإسكان الاجتماعي بلغ عدد من اشتروا كراسات الشروط نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفا.

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