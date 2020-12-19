الهياجنة :الوضع الوبائي في الأردن غير مرشح لموجة لاحقة

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جى بي سي نيوز - : قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إن وضعنا الوبائي غير مرشح لموجة لاحقة.

وأشار الهياجنة في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني إلى أننا وصلنا إلى نسبة انتشار معينة ستبطىء من سريان الفيروس خلال الفترة القادمة.

وأضاف الهياجنة "نراقب الموجات المتلاحقة في أوروبا وما سيحكم وجود موجة لاحقة لدينا عدة عوامل أهمها؛ نسبة انتشار الفيروس في الأردن ووصول المطعوم والتزام المواطنين بشكل كبير في وسائل الوقاية الشخصية.

وأكد أن الصحة ماضية في إجراء دراسة حول مدى انتشار الفيروس من الإصابات القديمة خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أن هناك إصابات صامتة لم تتعرض للفحص.

وعن أنباء تتوارد حول رفع سعر الفحوصات المخبرية، قال الهياجنة نحن قمنا بخطوات تشير إلى عكس ما هو متداول، منها خفض سعر فحص المختبرات الخاصة وخلال الأيام القادمة سنقوم بزيادة المحطات الثابتة وسنعمل على تيسير سبل فحص المواطنين.

وأكد الهياجنة على أن فحص الكشف عن كورونا مجاني وسيبقى مجانياً

وعن وصول اللقحات، أكد الهياجنة أنها ستصل في الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن العمل جار لتصل في أقرب وقت، "نتمنى أن تصل في شهر كانون الثاني وفي أبعد تقدير في شهر شباط".