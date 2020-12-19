أخبار عاجلة

الصين ستصبح الاقتصاد الأكبر في العالم عام 2028 -
الشباب ينهض.. ضرب الباطن بثلاثية وقفز للمركز الثالث -
لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟ -
قومي المرأة يشيد بقرار الأوقاف تعيين سيدة في منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالوزارة -
"البحوث الإسلامية" يطلق حملة لمواجهة أزمة كورونا بعنوان "الإهمال إثمٌ فاجتنبوه" -
وزير الأوقاف: الاعتداء على المال العام أشد إثمًا وجرمًا من المال الخاص -
رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام": وحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة -
الأزهر يدين هجوم "بوكو حرام" الإرهابي على قرية "بيمي" في نيجيريا -
الجيش النمساوي يتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا ويوزعها على الولايات -
مأساة في ولاية أمريكية.. مقتل عائلة عشية عيد الميلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الهياجنة :الوضع الوبائي في الأردن غير مرشح لموجة لاحقة

Print
الهياجنة :الوضع الوبائي في الأردن غير مرشح لموجة لاحقة الهياجنة :الوضع الوبائي في الأردن غير مرشح لموجة لاحقة

جى بي سي نيوز - : قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إن وضعنا الوبائي غير مرشح لموجة لاحقة.

وأشار الهياجنة في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني إلى أننا وصلنا إلى نسبة انتشار معينة ستبطىء من سريان الفيروس خلال الفترة القادمة.

وأضاف الهياجنة "نراقب الموجات المتلاحقة في أوروبا وما سيحكم وجود موجة لاحقة لدينا عدة عوامل أهمها؛ نسبة انتشار الفيروس في الأردن ووصول المطعوم والتزام المواطنين بشكل كبير في وسائل الوقاية الشخصية.

وأكد أن الصحة ماضية في إجراء دراسة حول مدى انتشار الفيروس من الإصابات القديمة خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أن هناك إصابات صامتة لم تتعرض للفحص.

وعن أنباء تتوارد حول رفع سعر الفحوصات المخبرية، قال الهياجنة نحن قمنا بخطوات تشير إلى عكس ما هو متداول، منها خفض سعر فحص المختبرات الخاصة وخلال الأيام القادمة سنقوم بزيادة المحطات الثابتة وسنعمل على تيسير سبل فحص المواطنين.

وأكد الهياجنة على أن فحص الكشف عن كورونا مجاني وسيبقى مجانياً

وعن وصول اللقحات، أكد الهياجنة أنها ستصل في الربع الأول من العام القادم، لافتا إلى أن العمل جار لتصل في أقرب وقت، "نتمنى أن تصل في شهر كانون الثاني وفي أبعد تقدير في شهر شباط".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى.. التحرش الجنسي "جريمة" في لبنان

للمرة الأولى.. التحرش الجنسي "جريمة" في لبنان

الهواري : التدرج في الانفتاح أفضل من خسارة 4 أشهر

الهواري : التدرج في الانفتاح أفضل من خسارة 4 أشهر

وزارة الصحة : لا وجود لأي لقاح ضد فيروس كورونا في الأردن

وزارة الصحة : لا وجود لأي لقاح ضد فيروس كورونا في الأردن

"الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من ترامب في أيامه الأخيرة

"الغارديان": "حزب الله" لا يستبعد ضربة من ترامب في أيامه الأخيرة

شبكة عيون الإخبارية