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تنحي المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

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تنحي المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت تنحي المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- أعلن المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة ملف القضية لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.

وأوضح القاضي عويدات في تصريح، أن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ، بصفته مدعيا عدليا في القضية، جاء بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

جي بي سي نيوز

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