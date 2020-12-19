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صور.. ختام الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية في شرم الشيخ

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صور.. ختام الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية في شرم الشيخ صور.. ختام الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

09:00 م السبت 19 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت، فعاليات منافسات الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع بمدينة شرم الشيخ، والتي بدأت مرحلتها الأولى الخميس الماضي وانتهت اليوم السبت، على أن تنطلق المرحلة الثانية خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر ديسمبر الجاري.

وشهد ختام البطولة اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس هشام حطب رئيس الاتحاد المصري للفروسية، واللواء سيد معوض، المدير الفني للاتحاد، ومطيع إسماعيل.

وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والاتحاد المصري للفروسية واللجنة الأوليمبية المصرية.

وتصدر الفارس سيف الدين ياسر، منافسات مباراة الدرجة الأولى للفروسية المفتوحة لقفز الموانع، وحصد المركز الأول مركز "ستاليون" للفروسية، وحصل الفارس يوسف أحمد عصر، على المركز الثاني عن "نادي ام في بي" بالحصان "باور بوي" وحصد الفارس مصطفي سعيد، المركز الثالث عن "نادي أصحاب الجياد" بالحصان "داش"، والفارس أحمد السيد محسن.

وحصد المركز الرابع " نادي الفروسية بالجزيرة" بالحصان " كولومبو زد "، بينما حصد الفارس هيا محمد البرعي، المركز الخامس عن "نادي الفروسية بالجزيرة" بالحصان " كاربي ديم "، والفارس سيف عصام عباس، حصد المركز السادس عن "نادي الإسكندرية الرياضي" بالحصان "أوكلاند ".

وقال المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، إن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع على ارتفاع 150 سنتيمتر والدرجة الثانية بارتفاع 140 سنتيمتر، والدرجة الثالثة بارتفاع 130 سنتيمتر، والدرجة الرابعة 120 سنتيمتر.

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