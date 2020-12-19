صور.. محافظ المنيا يبحث إجراءات تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy
08:48 م السبت 19 ديسمبر 2020
المنيا - محمد النادي:
بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، اليوم السبت، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، لإحداث تطوير شامل في ألف قرية بـ23 محافظة، منهم 47 قرية بمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا، كمرحلة أولى.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، وبشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، ومحمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة.
وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة حياة كريمة، إذ تأتي في سياق إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، إذ تُعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.