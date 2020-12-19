صور.. محافظ المنيا يبحث إجراءات تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، اليوم السبت، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، لإحداث تطوير شامل في ألف قرية بـ23 محافظة، منهم 47 قرية بمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا، كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، وبشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، ومحمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة.

وقال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة حياة كريمة، إذ تأتي في سياق إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، إذ تُعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.