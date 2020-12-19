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وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية (صور)

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وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية (صور) وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية (صور)

مصراوي Masrawy

08:24 م السبت 19 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، للاطلاع على التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها، وللاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية.

وتفقد القصير أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول، وشدد على الإسراع في رفع كفاءتها، وتنمية مواردها وتوفير أقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة.

ويذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات في العالم، وتمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

وكان برفقة وزير الزراعة خلال جولته اليوم في المحطة اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية، والدكتور صلاح فتحي مدير محطة الزهراء للخيول العربية.

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