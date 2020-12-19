مجلس الشباب المصري: بيان البرلمان الأوروبي أهدافه سياسية وليس حقوق الإنسان

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري للتنمية، اليوم السبت، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، هو قرار يخدم أهداف سياسية ولا علاقة له بحقوق الإنسان.

وأشار "سيف"، في تصريحات صحفية، إلى أن القرار تضمن العديد من المغالطات التي لا تعبر نهائيًا عن الواقع الذي تعيشه مصر، ويفتقر للعدالة ويتسم بالكيل بمكيالين في ظل تجاوزات عديدة ضد حقوق الإنسان بدول الاتحاد الأوروبي نفسه.

وأكد مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري للتنمية، على أن القرار لم يتضمن أي سند أو دليل ملموس يدين مصر، كما أنه غفل الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، وجهودها في فرض الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، رافضًا أي تدخل خارجي في أعمال القضاء والشأن المصري.