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قبل مواجهة القادسية .. الهلال يسابق الزمن لتجهيز "الخماسي"

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قبل مواجهة القادسية .. الهلال يسابق الزمن لتجهيز

يواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره القادسية، الاثنين المقبل ، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

كما يسعى الأزرق إلى سرعة تجهيز الثلاثي عبد الله المعيوف وعلي البليهي وجيوفينكو، بالإضافة إلى متعب المفرج وهتان باهبري قبل انطلاق الجولة العاشرة ومواجهة الاتحاد في " الكلاسيكو"، حيث يواصل اللاعبون علاجهم التأهيلي من إصابات مختلفة لحقت بهم.

ميدانيًا، طبق الجهاز الفني بقيادة "رازفان" تدريبات فنية وتكتيكية، ومناورة في تدريب اليوم السبت.

الهلال القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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