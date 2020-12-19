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نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (صورة)

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نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (صورة) نتنياهو أول إسرائيلي يتلقى تطعيما بلقاح ضد كورونا (صورة)

مصراوي Masrawy

08:30 م السبت 19 ديسمبر 2020

وكالات:
تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطعيما بلقاح ضد كورونا، في بث حي على الهواء، ليصبح أول إسرائيلي يتلقى اللقاح.
وتلقى وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين، أيضًا، تطعيم ضد الفيروس، في خطوة لتشجيع الإسرائيليين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وبدأت المستشفيات والعيادات الطبية في إسرائيل بالاستعداد لاستقبال آلاف الإسرائيليين المسجلين لتلقي التطعيم.
ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بالفيروس، حيث ستنظر المصغرة مطلع الأسبوع المقبل، بالبدء في فرض قيود على الحركة التجارية تمهيدا للإعلان عن إغلاق شامل في غضون أسابيع قليلة.
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