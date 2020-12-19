أخبار عاجلة

بطريرك الكاثوليك في عيد الميلاد: "نصلي من أجل وطننا ورئيسنا" -
مكتبة الإسكندرية تلغي حفل رأس السنة.. وتعيد التذاكر المباعة -
صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط -
"تعليم الطائف" تبرم عقد شراكة مع "أركان" للتنمية الأسرية -
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول -
العراق: 1,127 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
"رويترز": حج 2020  الاستثنائي ضمن أفضل أحداث العام -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

يعارض بومبيو ويدافع عن ضد اتهامها بهجوم إليكترونى

Print
ترامب يعارض بومبيو ويدافع عن روسيا ضد اتهامها بهجوم إليكترونى يعارض بومبيو ويدافع عن ضد اتهامها بهجوم إليكترونى

مصراوي Masrawy

08:28 م السبت 19 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، أن من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية ليست هي بالضرورة وإنما الصين على الأرجح.

يأتي هذا على خلاف ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اتهم روسيا بالهجوم الإلكتروني على المؤسسات الأمريكية.

وكتب ترامب على موقع تويتر اليوم السبت، بعد أن ظل صامتا عدة أيام بشأن هذا الهجوم إن روسيا تتهم دائما في حالة حدوث شيء ما.

وقال ترامب إنه قد تكون الصين أيضًا هي من قام بهذا، مبينا أن هذا الخيار لم تتم مناقشته "لأسباب مالية في الغالب" على حد قوله.

كان وزير الخارجية مايك بومبيو، ألقى باللوم على روسيا في تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية مساء الجمعة، إنه يمكن الآن القول "بوضوح إلى حد ما" أن الروس كانوا وراء الهجوم.

ورفضت روسيا أي صلة لها بالهجوم .

وقلل ترامب من حجم ومخاطر الهجوم الإلكتروني في تغريدته، مشيرا إلى أن ما أسماه "الإعلام الكاذب" يعرض الهجوم بصورة أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع.

وكتب قائلا: "لقد تم إخباري بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة".

صنفت الوكالة الأمريكية لأمن الإنترنت والبنية التحتية هجوم القرصنة على أنه "خطر جسيم" على الإدارة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية، والبنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص، وقالت إن الهجوم استمر على ألأقل منذ مارس الماضي حتى الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مشاجرة تقود لضبط عصابة الآثار المزيفة بمصر الجديدة

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

مدبولي يُتابع آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

شبكة عيون الإخبارية