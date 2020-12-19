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بريطانيا تفرض إغلاقًا جديدًا بسبب مخاوف من سلالة جديدة لكورونا

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بريطانيا تفرض إغلاقًا جديدًا بسبب مخاوف من سلالة جديدة لكورونا بريطانيا تفرض إغلاقًا جديدًا بسبب مخاوف من سلالة جديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

08:16 م السبت 19 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه سيتم فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا بسبب مخاوف متعلقة بسلالة جديدة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" عن جونسون القول في كلمة إلى الأمة إنه يُعتقد أن سلالة الجديدة تنتشر بشكل سريع في المنطقة، ويقال إنه قابل للانتقال بنسبة تزيد على 70%.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم إغلاق المحلات التجارية غير الضرورية كما تم إلغاء خطط تخفيف القيود أثناء الكريسماس.

وقال جونسون: "بالنظر إلى الأدلة المبكرة التي لدينا على هذه السلالة الجديدة من الفيروس، والمخاطر المحتملة التي تمثلها ، يجب أن أخبركم بقلب مثقل للغاية أنه لا يمكننا الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط".

وأضاف: "نحن نضحّي بفرصة رؤية أحبائنا في عيد الميلاد هذا العام حتى نحظى بفرصة أفضل لحماية حياتهم".

واعتبارا من يوم غد الأحد، سيُطلب من الأشخاص البقاء في المنزل ما لم يمارسوا تمارين رياضية في الهواء الطلق ، والتسوق لشراء الضروريات، وللأغراض الطبية والتعليمية ورعاية الأطفال.

وكما كان الحال أثناء الإغلاق الوطني في نوفمبر، يتم تشجيع الأشخاص على العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.

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