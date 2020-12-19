مسؤول بالانتقالي الجنوبي: تشكيل حكومة يمنية بالمناصفة خطوة محورية لتعزيز الشراكة

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مصراوي Masrawy

صنعاء - (د ب أ)

قال محمد الجعدي، نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم السبت، إن تشكيل حكومة يمنية بالمناصفة، هي خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة.

وأضاف الجعدي في بيان صحفي نشر على موقع المجلس: "أبارك القرار الجمهوري الصادر يوم أمس بإعلان حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية برعاية المملكة العربية السعودية".

وشدد الجعدي، على ضرورة دعمها بروح مسؤولة لتحقق النجاح في مضامين المهام الموكلة إليها وبما ينعكس على تحسين خدمات المواطن وسُبل عيشه الكريم.

ولفت الجعدي إلى أن مشوار الألف ميل نحو "إنهاء الحرب والانقلاب والذهاب للحل السياسي، يبدأ بخطوة التنفيذ الفوري لبنود اتفاق الرياض، وأن من يأبى ذلك لا يكترث مطلقا بحالة البلد وحاجة الشعب للسلام والاستقرار شمالا وجنوبا".

ويوم أمس الجمعة، أعلن عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة من "اتفاق الرياض" والمكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال و الجنوب.