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مصراوي Masrawy

(أ ش أ):

أجرى الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اليوم السبت، زيارة إلى مدينة بنغازي الليبية، موفدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقل رسالة دعم وتأييد من الرئيس للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

والتقى رئيس المخابرات العامة- خلال الزيارة- بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وجرت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام وتأكيد جهود وتحركات مصر الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5"، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا.