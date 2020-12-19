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الأردن تسجِّل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الأردن تسجِّل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن تسجِّل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا
1626 حالة في لبنان والإجمالي يبلغ 156570

الأردن تسجِّل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 272797 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239126 حالة شفاء بعد تسجيل 2576 حالة إضافية، كما سجلت 27 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3545 حالة.

وسجّلت لبنان 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 156570 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 110635 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1270 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.لبنان الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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