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انهيار عقار في حي الجمرك بالإسكندرية.. وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض

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انهيار عقار في حي الجمرك بالإسكندرية.. وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض انهيار عقار في حي الجمرك بالإسكندرية.. وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض

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08:14 م السبت 19 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون في حي الجمرك وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، وسط أنباء عن وجود شخصين تحت الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.

انتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وانهار دون حدوث إصابات حتى الآن، فيما أكد شهود عيان وجود رجل وطفل تحت الأنقاض.

جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وباشرت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا.

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