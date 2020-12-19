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"الصحة" تكشف عدد المسجلين لتلقي لقاح كورونا

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وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، إن أكثر من 300 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا "كوفيد-19".

© REUTERS / STRINGER

وكانت حملة التطعيم ضد قد بدأت في المملكة العربية ، عقب تسجيل أكثر من 200 ألف شخص أسمائهم عبر تطبيق "صحتي".

ونشر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتير صورة أثناء تلقيه اللقاح وعلق عليها قائلا: "سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين".

ووجه الوزير السعودي الشكر لـ"خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الذين جعلوا صحة الإنسان أولاً" مضيفا: "اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها".

وكان الوزير السعودي قد استعرض عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأربعاء الماضي شهد وصول أول دفعة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وقتها: "سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، متوقعا أن "تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. مناشدة المواطنين عبر "تويتر" والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي لقاح كورونا، قائلة: اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس.

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