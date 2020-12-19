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وأضاف عبد الملك، في أول تعليق له عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسته، أن هذا الإعلان "يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، حسبما نقل تلفزيون "العربية".

وأعلن التلفزيون اليمني، مساء اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة معين عبد الملك، مشيرا إلى اختيار محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع في التشكيلة، التي ضمت 25 مقعدا وزاريا.

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وأوضح أنه

تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليمنية، بعد الانتهاء من الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.

وقال عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريحات سابقة، إنه تم التوصل إلى توافق نهائي بشأن تشكيلة الحكومة اليمنية، وإنه تم التوافق على قائمة حكومة الكفاءات المنبثقة عن اتفاق الرياض.

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.