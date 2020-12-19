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النصر .. "كيم" يغادر للعلاج والفريق يستعد لمواجهة الباطن

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النصر ..

غادر المحترف الكوري الجنوبي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر ، كيم جين سو ، الرياض متوجهاً إلى بلاده ، أمس الجمعة ، حيث سيبدأ في مرحلة العلاج هناك ، بعد إصابته أمام الرائد بقطع كامل في وتر أخيل (مؤخرة القدم) مما يستدعي التدخل الجراحي ، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر .

ميدانياً ، واصل النصر استعداداته لمواجهة مضيفه الباطن ، الاثنين المقبل ، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن .

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط فقط.

النصر الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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