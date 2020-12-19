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وزير السياحة والآثار يناقش الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

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وزير السياحة والآثار يناقش الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية وزير السياحة والآثار يناقش الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

مصراوي Masrawy

12:02 ص السبت 19 ديسمبر 2020

(مصراوي):

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، لمتابعة الإجراءات اللازمة واللمسات النهائية لعملية النقل.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية السير بالطرق التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل الخاصة بالعربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

جدير بالذكر أن عدد المومياوات التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 لملوك، و4 لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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مصراوي Masrawy

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