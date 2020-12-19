الأردن : مسحات كورونا للمصلين في المساجد لن تكون إجبارية

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جى بي سي نيوز :- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، الجمعة، إن مسحات كورونا للمصلين في المساجد لن تكون إجبارية.

وأضاف : أنه تم "تخصيص عدد من الفرق لزيارة عدد من المساجد؛ لعمل فحص للمصلين قبل الدخول إلى المسجد من باب التحري عن وجود أي إصابات بين الذين يدخلون المساجد، فالمساجد يوجد بها تجمع كبير يوم الجمعة" ، وفق المملكة

وبين : "نحاول عمل فحوصات حتى نتبين الأشخاص المصابين، وننصحهم بالعزل المنزلي، ونجنبهم التوجه إلى المسجد من باب منع العدوى، وهي ليست إجبارية بل اختيارية، وهذه وسيلة وضعناها حتى نتأكد من صحة المواطنين" .

وبدأت وزارة الصحة، الجمعة، بأخذ مسحات أنفية بلعومية للمصلين؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب كتاب صادر عن الوزارة.