رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مهنئًا: ثقتنا كبيرة بقدرة السعودية على استضافة واحدة من أفضل الدورات

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بمناسبة الفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2034

قدَّم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 لأول مرة في تاريخها.

جاء ذلك لدى ترؤس وفد مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عُقد الأربعاء الماضي في العاصمة العمانية مسقط، بحضور ممثلي اللجان الأولمبية في القارة الآسيوية، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية القارية والدولية.

وهنأ الشيخ خالد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بفوز السعودية بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، وأكد استحقاق السعودية لاحتضان الحدث الرياضي الكبير؛ لما تتمتع به من قدرات هائلة على صعيد المنشآت الرياضية المتميزة، والإمكانات البشرية، والخدمات والتسهيلات والتجهيزات الأخرى كافة.. مشيدًا بقوة الملف السعودي، ومعربًا عن ثقته الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة واحدة من أفضل دورات الألعاب الآسيوية على مَرّ التاريخ، وذلك في ظل ما تمتلكه من تاريخ وعراقة ومكانة وسمعة دولية طيبة، وثقل رياضي كبير على المستوى القاري والدولي، وإنجازات إقليمية وقارية وعالمية، وخبرة واسعة في تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

دورة الألعاب الآسيوية