"العمرو" ينوه في يوم الشرطة العربية وبمكانة رجل الأمن بالمملكة

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أكد أن الدفاع المدني واجه أعمال الوقاية من الكوارث على أسس علمية

نوه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، بالمكانة التي يجدها رجل الأمن انطلاقاً من أهمية الخدمة التي يقدمها وإنسانية الرسالة التي يحملها والتي يلمسها المواطن في كل مكان وزمان على ثرى وطنه الطاهر.

وقال الفريق العمرو بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام:" يسرني بهذه المناسبة ونيابة عن كافة منسوبي الدفاع المدني أن أتقدم ببالغ الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام برجال الأمن، هذه الفئة من أبناء الوطن المخلصين، تقديراً لإنجازاتهم وعرفاناً بمجهودهم واعتزازاً بدورهم في حماية المجتمع وثناءً على عزائمهم التي ما لانت يوماً ليبقى الوطن حراً أبياً مصوناً من كل ما يعكّر الصفو ويعيق المسيرة

وأعرب الفريق العمرو عن الشكر لوزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، على ما يقوم به من جهود متواصلة مبنية على خطط إستراتيجية باستخدام التقنية لمواكبة التطوير الأمني، ودعم مسيرة العمل في المملكة والوطن العربي، لتحقيق رسالة الأمن المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها.

وبين أنه سعياً من الدفاع المدني في تحقيق الإستراتيجية العربية للحمايـة المدنيـة، فقد تم تنظيم أعمال الوقاية من الكوارث ومواجهتها على أسس علميـة, وتطوير أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية للنهوض بمهامها على أفضل وجه، وتنمية الوعي لدى المـواطنين للوقاية من الكوارث والإسهام في مواجهتها، وتعزيز التعـاون بين الدول العربية، ومع دول العالم الأخرى، والمنظمات الدولية المعنية.الدفاع المدني يوم الشرطة العربية مدير الدفاع المدني