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شيخ الأزهر في اليوم العالمي للغة العربية: اصطفاها الله لتحمل رسالته إلى الناس

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شيخ الأزهر في اليوم العالمي للغة العربية: اصطفاها الله لتحمل رسالته إلى الناس شيخ الأزهر في اليوم العالمي للغة العربية: اصطفاها الله لتحمل رسالته إلى الناس

مصراوي Masrawy

11:54 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:


أحيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق ال ١٨ من ديسيمبر من كل عام، بتدوينه له على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قدم من خلالها التحية لكل أب عربي وأم عربية وكل مدرس ومتخصص في علوم اللغة العربية.

وطالب شيخ الأزهر، العرب أن يحرسوا على لغتهم، وأن يشعروا بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، مؤكدا أن اللغة العربية هي سيدة لغات العالم قاطبة، وأنها قضية الهوية والبقاء بالنسبة للعرب والمسلمين.

وجاء نص التغريدة التي نشرها فضيلة الإمام الأكبر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر "أحيي كل أبٍ عربي وأمٍّ عربية، وكل معلم ومتخصصٍ في علوم اللغة العربية، وأناشدهم جميعًا أن يحرسوا لغتهم العربية، وعلينا -نحن العرب- أن نشعرَ بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، ولتكون سيدة لغات العالم قاطبةً، واعلموا أنَّ قضية اللغة العربية بالنِّسبة للعرب والمسلمين هي قضية هويَّة وبقاء".

ويحتفل العالم في الـ18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، كونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أقرت بموجبه تضمين اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعتمدة عالميا.

ويشرُف الأزهر الشريف بعنايته باللغة العربية وحرصه على تعليمها للناطقين وغير الناطقين بها منذ تأسيسه، حيث درّسها شيوخه وعلمائه لأبنائه وطلابه المصريين والوافدين من شتى بقاع الأرض في أروقة جامعه العتيق ومعاهده الأزهرية، وأنشأ لها كليات وأقسام لنشر علومها وفنونها، ومراكز لتعليمها لغير الناطقين بها، ويرسل البعثات لدول العالم من أجل نشر هذه اللغة العتيقة.

أحيي كل أبٍ عربي وأمٍّ عربية، وكل معلم ومتخصصٍ في علوم اللغة العربية، وأناشدهم جميعًا أن يحرسوا لغتهم العربية، وعلينا...Posted by ‎أحمد الطيب‎ on Friday, December 18, 2020

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