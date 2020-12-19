أخبار عاجلة

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مهنئًا: ثقتنا كبيرة بقدرة على استضافة واحدة من أفضل الدورات

Print
رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مهنئًا: ثقتنا كبيرة بقدرة السعودية على استضافة واحدة من أفضل الدورات رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مهنئًا: ثقتنا كبيرة بقدرة على استضافة واحدة من أفضل الدورات
بمناسبة الفوز بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2034

رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مهنئًا: ثقتنا كبيرة بقدرة السعودية على استضافة واحدة من أفضل الدورات

قدَّم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، التهنئة للمملكة العربية بمناسبة فوزها بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 لأول مرة في تاريخها.

جاء ذلك لدى ترؤس وفد مملكة البحرين في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عُقد الأربعاء الماضي في العاصمة العمانية مسقط، بحضور ممثلي اللجان الأولمبية في القارة الآسيوية، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية القارية والدولية.

وهنأ الشيخ خالد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بفوز السعودية بشرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، وأكد استحقاق السعودية لاحتضان الحدث الرياضي الكبير؛ لما تتمتع به من قدرات هائلة على صعيد المنشآت الرياضية المتميزة، والإمكانات البشرية، والخدمات والتسهيلات والتجهيزات الأخرى كافة.. مشيدًا بقوة الملف السعودي، ومعربًا عن ثقته الكبيرة بقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة واحدة من أفضل دورات الألعاب الآسيوية على مَرّ التاريخ، وذلك في ظل ما تمتلكه من تاريخ وعراقة ومكانة وسمعة دولية طيبة، وثقل رياضي كبير على المستوى القاري والدولي، وإنجازات إقليمية وقارية وعالمية، وخبرة واسعة في تنظيم واستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

دورة الألعاب الآسيوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

شبكة عيون الإخبارية