أخبار عاجلة

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينها مكة .. 5 مدن سعودية تبدأ غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

Print
بينها مكة .. 5 مدن سعودية تبدأ غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بينها مكة .. 5 مدن سعودية تبدأ غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات
تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال

بينها مكة .. 5 مدن سعودية تبدأ غدًا تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

تبدأ 5 مدن سعودية غدًا الأحد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، هي (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية ومحافظة القريات).

وكان المرور قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في تلك المدن بدءًا من غد الأحد.

يأتي ذلك سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ إذ أكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.المرور المرور السعودي مخالفة مرورية الرصد الآلي أجهزة الرصد الآلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

شبكة عيون الإخبارية