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إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

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إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

11:51 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

أصيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجريت له.

ووفقًا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، يتمتع المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشؤون المحافظة عن بعد.

وتضمن البيان دعوات بالشفاء العاجل لمحافظ الإسكندرية وعودته سريعًا لمواصلة أعماله وجولاته الميدانية لخدمة المواطن السكندري، وذلك دون الإشارة لإجراءات أخرى تتعلق بالمخالطين له بمقر ديوان عام المحافظة.

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