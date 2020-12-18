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وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في

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وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في

مصراوي Masrawy

10:33 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية إحدى الاستثمارات في والوفد المرافق له، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات الوزارة.

وأشاد القصير، في بيان له اليوم الجمعة، بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر، مؤكدًا أن الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للإنتاج الداجني حيث توفر فرص عمل وإنتاج متميز، بالإضافة إلى أنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربًا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر.

وأوضح وزير الزراعة، أن تسعى إلى إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار وخاصة الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى طرح أراض جديدة أمام الاستثمار الداجني في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية، بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركات المصرية.

وأضاف القصير، أن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية، في اعتماد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور، ما يساهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن مؤكدًا أن لدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني، وحجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوز 100 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل. كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1،3 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

​من ناحيته أكد عبدالله بن سعود أبو حيمد، أن شركة دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عامًا، بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات عالية الجودة.

وأضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 10 مليارات جنيه.

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