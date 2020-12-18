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لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

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لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
لمواجهة زيادة أعداد المصابين بكورونا

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمراً لكافة المنشآت السياحية والفندقية عدم إقامة أية فاعليات (ثقافية - سياحية) أو احتفالات خلال بداية العام الميلادي الجديد 2021 داخل الفنادق، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين ما اعتبره الخبراء قراراً غير مسبوق.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار المصري لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، إن "هذا القرار يأتي تنفيذاً لتكليفات رئاسة الوزراء".

وطالب "العاصي"، الهيئات السياحية المصرية بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس 17 ديسمبر الجاري، بلغ 123701 حالة منهم، 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة.مصر وزارة السياحة الجديد وزارة السياحة والآثار المصرية فندق وزارة السياحة والآثار فنادق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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