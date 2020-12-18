إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا

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شدَّدت إدارة نادي الوحدة على أن قرار لجنة الانضباط الخاص بخصم عدد من النقاط من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لم يُطبَّق بسبب سلامة موقفها القانوني.

وقالت إدارة النادي في بيان، نشره حساب النادي الرسمي: "توضح إدارة نادي الوحدة عدم صحة الأنباء المتداوَلة حول خصم 18 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة احترامها الكامل والكبير للجنة الانضباط، ومشيرة إلى أنه تم سداد كامل المتطلبات، والوفاء بالالتزامات كافة التي سيتم تزويد اللجنة بها، بما يثبت سلامة موقف النادي من تسديد تلك المتطلبات".

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي قرارات عاجلة عدة، كان منها خصم 18 نقطة من نادي الوحدة لامتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة عن غرفة فض المنازعات.

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