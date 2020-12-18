ضبط حشيش وشادو بحوزة عاطل في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بمنطقة شرق النيل.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية باتجار "م. ج. م" وشهرته محمود توهان 23 عامًا، عاطل، ومقيم منطقة الحميات بمدينة بني سويف، في المواد المخدرة.

بعمل كمين جرى ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة نارية، وبحوزته 25 قطعة من مخدر الحشيش، و 10 تذاكر شادو، و 1000 جنيه حصيلة البيع.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والدراجة النارية لتسهيل انتقاله.