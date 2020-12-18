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ضبط عامل صرف معاش والدته المتوفاة منذ 2014 بسوهاج

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ضبط عامل صرف معاش والدته المتوفاة منذ 2014 بسوهاج ضبط عامل صرف معاش والدته المتوفاة منذ 2014 بسوهاج

مصراوي Masrawy

08:05 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، عاملًا في اتهامه بصرف مبلغ 61 ألف جنيه من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "معاش والدته" المتوفاة منذ عام 2014.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات بصرف "ط. خ" ٤٨ عامًا عامل، ويقيم المراغة معاش والدته المتوفاة منذ عام 2014 دون وجه حق.

توصلت التحريات إلى أن المذكور استمر في صرف معاش والدته المتوفاة منذ عام 2014 من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجمالي مبلغ 61 ألف جنيه، وعدم إخطار الهيئة بوفاة والدته.

جرى ضبط المتهم، وتعهد بسداد المبلغ المستولى عليه.

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