"ماتت دون أن تعلم بوفاة ابنها".. رحيل والدة الكاتب بهاء عبدالمجيد

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلن الشاعر أحمد الشهاوي رحيل والدة الكاتب الدكتور بهاء عبدالمجيد، والذي غيّبه الموت يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الشهاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماتت والدة الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبدالمجيد بعد وفاته بأربعة أيام فقط حزنًا ومرضًا، وهي التي أصرّت على اصطحابه إلى مستشفاه، ثم دخلت في اليوم الثاني المستشفى الذي توفيت فيه الآن".

وواصل الشهاوي: "ماتت دون أن تعلم بوفاة بهاء، وكانت توصي يوميًا بالاعتناء به، بينما كان الابن في رحاب ربه، فقدت ابنيها خلال 8 أشهر وهما خالد وبهاء في عام واحد، يبدو أنه عام الحزن".

الجدير بالذكر أن بهاء عبدالمجيد، مدرس الأدب الإنجليزى بجامعة عين شمس، وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد، وهو كاتب مصري حاصل على درجتيّ الماجستير والدكتوراه في الأدب الانجليزي، عضو نادي القلم الدولي واتّحاد كتّاب مصر، ويعمل مدرّسًا للأدب واللغة الإنجليزية بكليّات التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، بني سويف.

بهاء، حاصل على عدّة بعثات: جامعة ترينتي كولوج- دبلن، سانت مايكل كوليج، و له العديد من الأعمال منها: سانت تريزا- البيانو الأسود- جبل الزينة- خمّارة المعبد- ورق الجنّة- النوم مع الغرباء- القطيفة الحمراء.

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