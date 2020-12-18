أخبار عاجلة

الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"ماتت دون أن تعلم بوفاة ابنها".. رحيل والدة الكاتب بهاء عبدالمجيد

Print
"ماتت دون أن تعلم بوفاة ابنها".. رحيل والدة الكاتب بهاء عبدالمجيد "ماتت دون أن تعلم بوفاة ابنها".. رحيل والدة الكاتب بهاء عبدالمجيد

مصراوي Masrawy

09:47 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أعلن الشاعر أحمد الشهاوي رحيل والدة الكاتب الدكتور بهاء عبدالمجيد، والذي غيّبه الموت يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الشهاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماتت والدة الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبدالمجيد بعد وفاته بأربعة أيام فقط حزنًا ومرضًا، وهي التي أصرّت على اصطحابه إلى مستشفاه، ثم دخلت في اليوم الثاني المستشفى الذي توفيت فيه الآن".

وواصل الشهاوي: "ماتت دون أن تعلم بوفاة بهاء، وكانت توصي يوميًا بالاعتناء به، بينما كان الابن في رحاب ربه، فقدت ابنيها خلال 8 أشهر وهما خالد وبهاء في عام واحد، يبدو أنه عام الحزن".

الجدير بالذكر أن بهاء عبدالمجيد، مدرس الأدب الإنجليزى بجامعة عين شمس، وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد، وهو كاتب مصري حاصل على درجتيّ الماجستير والدكتوراه في الأدب الانجليزي، عضو نادي القلم الدولي واتّحاد كتّاب ، ويعمل مدرّسًا للأدب واللغة الإنجليزية بكليّات التربية، جامعة عين شمس، القاهرة، بني سويف.

بهاء، حاصل على عدّة بعثات: جامعة ترينتي كولوج- دبلن، سانت مايكل كوليج، و له العديد من الأعمال منها: سانت تريزا- البيانو الأسود- جبل الزينة- خمّارة المعبد- ورق الجنّة- النوم مع الغرباء- القطيفة الحمراء.

اقرأ أيضًا..

- وفاة الكاتب بهاء عبدالمجيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية