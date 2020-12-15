أخبار عاجلة

فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
لبنان يسجل 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف -
السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى -
إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف "حسن حلمي" في الوادي الجديد -
فريق الموارد البشرية يزور المراكز الصحية التابعة لمستشفى الثغر -
"الأرصاد" ينبه 4 مناطق : أمطار رعدية وضباب وتدن في مدى الرؤية -
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول سعودي: هناك موقف دولي مؤيد للمملكة ضد هجمات الحوثيين

Print
مسؤول سعودي: هناك موقف دولي مؤيد للمملكة ضد هجمات الحوثيين مسؤول سعودي: هناك موقف دولي مؤيد للمملكة ضد هجمات الحوثيين

مصراوي Masrawy

12:57 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أكد مندوب في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب.
وشدد المعلمي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الفضائية مساء الاثنين، على أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا للسعودية ضد هجمات الميليشيا المدعومة من إيران.

وأضاف أن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي.

وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة، اعتبر في وقت سابق إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

وأوضح المعلمي أن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

واعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو "تصنيف عادل ومنصف وحقيقي"، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف

رئيس الحكومة اليمنية الجديدة: إعلان الحكومة تتويج لجهود السعودية والتحالف

السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى

السعودية تعلن سقوط مقذوف عسكري حوثي بالقرب من مستشفى

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

"فيفا" يعلن تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري

شبكة عيون الإخبارية